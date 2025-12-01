За даними САП, Міндіч керував групою, яка отримувала та легалізувала незаконні кошти

Вищий антикорупційний суд під час засідання 1 грудня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту кримінальної справи про масштабну корупційну схему в «Енергоатомі», бізнесмену Тимуру Міндічу. Про це повідомило агентство «Укрінформ».

Рішення суддя ухвалював заочно, оскільки Міндіч виїхав з України вночі 10 листопада за кілька годин до обшуків НАБУ у справі «Мідас».

Зазначається, що в суді інтереси Міндіча представляв державний адвокат. Він повідомив, що не зміг встановити зв’язок зі своїм підзахисним.

Прокурор САП зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала та легалізувала кошти через корупційні схеми в енергетичній сфері.

За даними прокурора, під час розмов з бізнесменом та фігурантом справи Олександром Цукерманом Міндіч використовував шумопригнічувальні пристрої.

Фігуранти також здійснювали заходи контрспостереження, видаляли облікову та бухгалтерську інформацію, дані з телефонів та використовували іноземні номери у застосунках для миттєвого обміну повідомленнями.

Онлайн-трансляцію обрання запобіжного заходу Тимуру Міндічу переривали через те, що певна інформація може зашкодити таємниці досудового розслідування та безпеці держави.

Після обрання запобіжного заходу НАБУ планує ініціювати оголошення Тимура Міндіча у міжнародний розшук.

«Учасники процесу заявили, що його [Міндіча] місце перебування невідоме. На уточнення про можливе перебування в Ізраїлі прокурор відповів, що це залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом», – повідомила кореспондентка «Суспільного» зі зали суду.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував бізнесмен, співвласник студії «Квартал 95» 46-річний Тимур Міндіч. За версією слідчих, він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для розв’язання питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні.

На початку листопада САП заявила, що Тімур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. За даними прокурора, зокрема Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівель для ЗСУ та вимагав отримати відкати за контракти.

Бізнесмен виїхав з України 10 листопада за 4,5 години до обшуків НАБУ через пункт пропуску в Грушеві на Львівщині. Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на преміум Mercedes-Benz S-350 львівського сервісу «ТаймЛюкс».

Держприкордонслужба назвала законним виїзд Тимура Міндіча з України, повідомивши, що прикордонники не отримували доручень про заборону виїзду для Міндіча. Відомо, що бізнесмен є батьком трьох дітей.