Валерій Залужний заявив, що Мизайлу Драпатому «немає чого втрачати»

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував призначення генерал-майора Михайла Драпатого головкомом замість Олександра Сирського. 22 липня у своїх соцмережах Залужний заявив, що Драпатий – «людина честі» та йому «немає чого втрачати».

«Справа, якій ми присвячуємо все життя, наповнена передусім моральними принципами й цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади й нагороди», – написав Залужний.

За його словами, саме честь спонукає шукати людей, які «з честю разом із тобою пронесуть свій важкий хрест». Водночас ті, хто думають інакше, «завжди рано чи пізно отримають ганьбу».

Валерій Залужний вважає, що Михайлу Драпатому на посаді головнокомандувача буде «значно важче, ніж він собі уявляє», проте «точно вже ніколи не буде соромно».

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«Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок», – написав Залужний.

Нагадаємо, на тлі масштабних протестів з вимогами повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити з посади головнокомандувача Олександра Сирського 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Дізнатися про його біографію та військову карʼєру можна за посиланням.