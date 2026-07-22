Олександр Сирський опублікував повідомлення з приводу його звільнення

У середу, 22 липня, Олександр Сирський прокоментував свою відставку з поста головнокомандувача ЗСУ. На своїй сторінці він відзвітував щодо проробленої роботи, згадав операції за його командування та заявив, що передає Михайлу Драпатому армію, «яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу».

«Для кожного офіцера це найбільша відповідальність ― очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі», – написав Сирський.

Ексголовком згадав про оборону Києва 2022 року під його командуванням, а також оборону Харкова. Також Сирський нагадав про контрнаступ ЗСУ на Харківщині, в межах якого українські військові звільнили Балаклію, Ізюм та Купʼянськ. Крім того, офіцер розповів про знищення ПВК «Вагнер» на Донеччині.

«Я прийняв командування армією в лютому 2024 року, у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей. А далі був рік, який змінив хід цієї війни», – повідомив Сирський.

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Олександр Сирський нагадав, що за його командування ЗСУ зупинили наступ росіян на Харківщині та запобігли наступу на Сумщині, а також здійснили Курську операцію на території Росії. Ексголовнокомандувач наголосив, що метою операції була не окупація територій, а зрив наступу на Суми та Харків та поповнення обмінного фонду.

Крім того, Сирський розповів, що за його командування в Україні створили Сили безпілотних систем, а також окреме командування безпілотних систем ППО.

«Те, що ще недавно було експериментом ентузіастів, сьогодні щоночі збиває те, що вважалося незбивним», – написав Сирський.

Серед інших досягнень Олександр Сирський виділив системне знищення тіньового флоту Росії та закриття Чорноморського порту в Новоросійську. Також Сирський нагадав про запуск корпусної структури в армії та завив, що за його командування «зробили правилом, що шлях до керівних посад лежить через фронт».

Окрім того, колишній головком відзвітував про успішну наступальну операцію на Добропільському та Олександрівському напрямку. За словами Сирського, у 2026 році під його командуванням звільнили 743 км² української землі.

«Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є

Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги», – повідомив Сирський.

Колишній головнокомандувач подякував солдатам та офіцерам, а також родинам полеглих військових. Він висловив переконання, що Україна вистоїть «якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо».

Нагадаємо, на тлі масштабних протестів з вимогами повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити з посади головнокомандувача Олександра Сирського 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Дізнатися про його біографію та військову карʼєру можна за посиланням.