Коли запрацює система валідування - повідомлять додатково

У громадському транспорті Чорткова планують впровадити електронну систему оплати за проїзд. Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету Чортківської міської ради. Найближчим часом оголосять конкурс для операторів автоматизованих систем обліку оплати проїзду, повідомили у Чортківській міськраді.

«На черговому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення надати дозвіл на проведення конкурсу з визначення оператора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському транспорті загального користування в Чортківській громаді», – йдеться у повідомленні Чортківської міської ради.

Після проведення конкурсу і оголошення переможця, оператор повинен поставити та вмонтувати валідатори в автобуси, які курсують громадою Чорткова. Також підприємець має вчасно обслуговувати ці пристрої. Картки для проїзду можна буде поповнювати через термінали та інтернет. Окрім того, оператор має розробити та виготовити пільгові картки для школярів, студентів та інших категорій.

«Все необхідне обладнання встановлюватиме та обслуговуватиме оператор. Це означає, що витрати з бюджету громади не передбачаються», – запевнили у Чортківській міськраді.

Електронну систему оплату проїзду в громадському транспорті вирішили впровадити, щоб контролювати пасажиропотік. Це забезпечить прозорість розрахунків між міської радою та перевізниками за пільгові категорії. Окрім того, це зручний спосіб розрахунку для пасажирів та водіїв, додали у міськраді.

Коли саме запрацює електронна система розрахунку в громадському транспорті, в міській раді Чорткова поки що не повідомляють.