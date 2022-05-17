Для переселенців вдвічі знизили вартість обідів в соціальній їдальні Рівного. Згідно з рішенням міськвиконкому, з 17 травня комплексні обіди замість 45 грн вартуватимуть 22 грн. Іншу частину суми компенсовуватимуть із міського бюджету.

Про зниження вартості обідів повідомив рівненський міський голова Олександр Третяк у вівторок, 17 травня. «Половину вартості обіду для переселенців ми компенсуємо за кошти міського бюджету, таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Щоб скуштувати теплих домашніх страв за соціальними цінами, переміщеним особам достатньо мати при собі документи про реєстрацію», – зазначив він.

Додамо, що соціальна їдальня у Рівному функціонує вже другий тиждень. Вона працює на базі харчоблоку школи НВК №2 на вулиці 24-го Серпня, 2. Придбати обіди можуть не лише переселенці, а й мешканці Рівного, щоправда, не за пільговою ціною.