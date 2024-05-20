Коти змішаних порід (звичайні домашні коти) посідають лідерські позиції серед довгожителів

Британські вчені дослідили середню тривалість життя різних поширених порід котів. В основі дослідження – ветеринарні дані про майже 8 тисяч домашніх котів, які померли в Британії із січня 2019 по березень 2021 року. Про дослідження, опубліковане у Journal of Feline Medicine, пише сайт The Page.

На основі проаналізованих даних вчені встановили, що коти змішаних порід, в середньому, живуть довше за чистокровних. Вони ж встановили і рекорд з тривалості життя серед усіх досліджуваних котів – більше 26 років.

Серед породистих котів найдовша тривалість життя у бірманської та бурманської порід – по 14,4 року. Найменше тривалість життя у сфінксів – лише 6,7 року. Можливо, це пов'язано з генетичною схильністю цих котів до захворювань серця та інших.

Крім породи, на тривалість життя кішок впливають інші чинники. Їх також врахували у дослідженні.

Загалом дослідження показало, що середня очікувана тривалість життя котів різних порід при народженні така:

Бурманська – 14,42 року (щонайбільше – 21,29 року);

Бірманська – 14,39 року (щонайбільше – 22,25 року);

Метиси (коти змішаних порід, домашні коти) – 11,89 року (щонайбільше – 26,69 року);

Сіамська – 11,69 року (щонайбільше – 21,48 року);

Перська – 10,93 року (щонайбільше – 21,68 року);

Регдол – 10,31 року (щонайбільше – 21,34 року);

Норвезька лісова – 9,95 року (щонайбільше – 19,05 року);

Мейн-кун – 9,71 року (щонайбільше – 21,61 року);

Російська блакитна – 9,65 року (щонайбільше – 19,39 року);

Британська – 9,58 року (щонайбільше – 22,32 року);

Бенгальська – 8,51 року (щонайбільше – 21,22 року);

Сфінкс – 6,68 року (щонайбільше – 14,67 року).

Що ще сприяє тривалості життя у котів

Вчені під час свого дослідження також з’ясували, що самки живуть в середньому на 1,3 року довше за самців, а стерилізовані та кастровані коти можуть жити на 1,1 року довше.

Автори роботи вважають, що їхнє дослідження допоможе ветеринарам та власникам котів в ухваленні важливих рішень, що стосуються купівлі та лікування своїх вихованців. Також знання про орієнтовну тривалість життя компаньйона спонукає цінувати кожен день, проведений зі своїм котиком.