Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Велика Британія надасть додаткові ракети для посилення протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити цивільних українців та енергетичну інфраструктуру країни в зимовий період. Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер на зустрічі Коаліції охочих 24 жовтня, передає пресслужба британського уряду.

«Сьогодні я оголосив про те, що ми прискорюємо нашу програму, щоб надати Україні понад 5 тисяч ракет Lightweight Multirole Missile. Ця програма дала змогу створити сотні робочих місць у Белфасті, і зараз там працюють над тим, щоб достроково поставити ще 140 ракет для зміцнення обороноздатності України взимку», – сказав Стармер.

Прем’єр пригадав, що минулого тижня Велика Британія першою ввела санкції щодо нафтових компаній Росії. Після чого санкції запровадили й Сполучені Штати.

Стармер заявив, що Коаліція охочих вживатиме всіх заходів для виведення російської нафти й газу «зі світового ринку» і «перекриє фінансування війни Росії».

Також Велика Британія наполягає на тому, аби Україна змогла закуповувати озброєння коштом конфіскованих російських активів.

«Майбутнє України – це наше майбутнє. Ми рішуче налаштовані діяти зараз, щоб посилити тиск на Путіна і нарешті привести його до переговорного столу в дусі доброї волі», – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером розвиток оборонної співпраці між країнами та можливості збільшення тиску на Росію.



Президент продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії.