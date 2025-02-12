Міністри оборони України та Великої Британії Рустєм Умєров та Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 150 млн фунтів стерлінгів (185,6 млн доларів США). Про це він повідомив на засіданні 26-ї Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, 12 лютого.

За словами Гілі, новий оборонний пакет посилить вогневу потужність українських сил. Так, до пакета ввійдуть танки, артилерійські засоби, ракети класу «земля-повітря», «повітря-повітря», а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки.

Міністр оборони Великої Британії повідомив, що країна планує виділити 4,5 млрд фунтів стерлінгів (5,6 млрд доларів США) на військову допомогу Україні у 2025 році. До кінця березня країна також надішле понад 10 тис. безпілотників у співпраці з Латвією та іншими союзниками.

На початку свого виступу Джон Гілі також заявив, що новий очільник Пентагону Піт Гегсет у телефонній розмові з ним підтвердив незмінну підтримку США у координації постачання озброєння для України.

Допомога Україні від Великої Британії – останні новини

5 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про новий пакет підтримки для України на 55 млн фунтів стерлінгів (приблизно 68,7 млн доларів США).

31 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Велика Британія виділить Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,4 млрд євро) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до них.

16 січня Україна та Велика Британія підписали сторічну угоду про партнерство. Обидві країни зміцнюватимуть зв’язки у торгівлі, обороні, а також у сфері науки, освіти та культури.

Того ж дня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві повідомив, що у 2025 році його країна поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони «Грейтфул», яку профінансувала Данія. Країна також продовжить навчання українських військових.