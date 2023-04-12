В Україні Марченко оголосили в розшук

Офіс фінансових санкцій Великої Британії наклав санкційні обмеження на українську ведучу та дружину нардепа «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксану Марченко. Окрім неї до списку фінансових обмежень потрапили родичі російських олігархів та компанії, пов'язані з російськими бізнесменами Романом Абрамовічем та Алішером Усмановим.

Про нові санкції проти Оксани Марченко йдеться у документі, який опублікував санкційний офіс Британії у середу, 12 квітня.

«Марченко Оксана Михайлівна – залучена особа відповідно до санкцій проти Росії. Марченко пов'язана з особою, яка бере або була причетна до дестабілізації України, підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України, а саме Віктора Володимировича Медведчука», – йдеться у документі.

Майно та кошти, які мала Оксана Марченко у Британії, будуть заморожені.

Зазначимо, 12 квітня міністерство внутрішніх справ України оголосило Оксану Марченко у розшук. Вона втекла з України ще до початку повномасштабної війни до Білорусі. Дружині Медведчука оголосили про підозру за фінансування агресії проти України.