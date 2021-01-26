Першою європейською країною, у якій офіційно зареєстровано понад 100 тис. смертей від коронавірусу, стала Велика Британія. Про це у вівторок, 26 січня, повідомила «Європейська правда» із посиланням на The Times.

Зазначено, що за тиждень, який закінчився 15 січня, зареєстрували 7776 смертей. У свідоцтвах про смерть цих людей є згадка про коронавірус. Таким чином, офіційна кількість померли від коронавірусу досягла 103 602 людей.

BBC відзначає, більшість смертей припадає на старші вікові групи, адже майже три чверті померлих від коронавірусу були старше 75 років. Кожна третя смерть припадала на літніх людей.

Велика Британія стала п’ятою країною у світі, яка досягла трагічного показника після США, Бразилії, Індії та Мексики. Наразі у неї найвищий показник смертності на 1 млн осіб поміж інших держав.

Нагадаємо, що 20 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про сплеск захворювань на Covid-19 та появу нового штаму вірусу в країні. За словами Джонсона, новий штам може бути на 70% заразнішим і передається швидше, ніж оригінальний вид захворювання.