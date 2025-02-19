Військово-повітряні сили Великої Британії готові направити винищувачі Typhoon після завершення повномасштабної війни

Велика Британія може направити до України винищувачі Typhoon для підтримки миру в Україні після досягнення угоди про припинення вогню. Про це повідомила у вівторок, 18 лютого, газета The Times із посиланням на джерела.

Військово-повітряні сили Великої Британії готові направити винищувачі Typhoon після завершення повномасштабної війни для патрулювання повітряного простору України. До цього рішення британські міністри дійшли під час обговорення способів надання Києву гарантій безпеки без розміщення великої кількості своїх військ.

«Один із високопосадовців зазначив, що місія «повітряного патрулювання» є логічним варіантом, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків. Окрім того, необхідні будуть системи ППО для їхнього захисту», – йдеться у матеріалі.

Та аналітики вважають, що винищувачі буде легше надати, ніж наземні війська. Місія повітряного контролю під керівництвом Британії може бути створена за моделлю місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії. А літаки можуть базуватися в Польщі.

Нагадаємо, 6 лютого до України прибули перші винищувачі Mirage 2000-5 від Франції. Вони допомагатимуть захищати українське небо.

Того ж дня Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів F-16.