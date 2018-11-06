Верховна Рада у першому читанні прийняла закон про протимінну діяльність

У вівторок, 6 листопада, Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект про регулювання протимінної діяльності.

Відповідний законопроект підтримали 240 нардепів. Автори зазначають, що акт враховуватиме досвід у розмінуванні Хорватії після військового конфлікту у 90-х. У тексті законопроекту також зазначається, що він передбачає покращення механізмів утилізації надлишкових боєприпасів, і боєприпасів, непридатних для подальшого використання. Держава також надаватиме допомогу постраждалим особам у здійсненні їх реабілітації.

Зазначається, що законопроект регулюватиме надання інформації про заходи з протимінної діяльності, а також інформування населення про мінну небезпеку та щодо незастосування вибухонебезпечних предметів.