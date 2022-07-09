Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон №4265 «Про державну реєстрацію геномної інформації людини». За проголосували 256 народних депутатів, повідомив «Укрінформ».

Законом передбачено створення електронного реєстру геномної інформації людини. Реєстрація інформації може бути як обов’язковою державною, так і добровільною. Дані з реєстру не підлягають оприлюдненню. Обов’язкова державна реєстрація буде проводитися за рахунок державного бюджету, добровільна реєстрація буде платною. Держателем бази визначено Міністерство внутрішніх справ.

Державна реєстрація геномної інформації буде проводиться задля ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; розшуку осіб, зниклих безвісти; ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла; ідентифікації осіб, які через стан здоров’я, вік або інші обставини не здатні повідомити інформацію про себе.

«Обов’язковій державній реєстрації підлягає геномна інформація осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння або злочини проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, та до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру», – зазначено у матеріалі.

Інфографіка видання «Слово і діло» від червня 2021 року

У першому читанні Верховна Рада ухвалила відповідний документ 14 квітня 2022 року.

Зазначимо, раніше в МОЗ розповіли, як за допомогою ДНК-експертизи можна розшукати безвісти зниклих родичів.