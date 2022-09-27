Верховний Суд заборонив діяльність «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталії Вітренко

Верховний Суд виніс остаточне рішення щодо партії «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталії Вітренко та заборонив її діяльність. Про це у вівторок, 27 вересня, повідомили у Telegram-каналі руху «Чесно».

«Верховний Суд остаточно заборонив партію Наталії Вітренко, повідомляє Рух ЧЕСНО з зали суду. Таким чином, ПСПУ вже четверта партія, заборонена Верховним Судом», – зазначено у повідомленні.

За інформацією журналістів, на суд прийшов соратник Вітренко – Володимир Марченко.

Нагадаємо, що окрім ПСПУ, Верховний Суд уже заборонив ОПЗЖ, Партію Шарія та партію «Соціалісти». Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій у травні.