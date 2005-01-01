Верховний Суд визнав убивство під час вторгнення у житло легальним заходом самооборони

Згідно з роз’яснень Верховного Суду перевищенням меж самооборони визнається умисне заподіяння тілесного ушкодження, що не відповідає ризику та небезпеці зазіхання, інформує Ліга.

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду постановою у справі № 342/538/14-к (провадження № 51-646км18) скасувала вирок чоловікові, якого визнали винним у перевищенні меж самооборони. Тим самим суд підтвердив право на позбавлення життя при захисті від нападу групи осіб, які протиправно вторглися в житло.

Сам закон, зокрема його ст. 36 ч.5 ККУ про самооборону передбачає застосування зброї для самозахисту. Закон є своєрідним винятком із загального правила про необхідність дотримання меж самозахисту і передбачає, що у ситуаціях із нападом групи осіб, озброєної особи, або протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення особа не має жодних обмежень у самообороні, аж до позбавлення життя посягаючого.