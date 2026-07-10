Вінок для наречених роблять у покутському селі

Мистецтво виготовлення особливого весільного вінка з пірʼя внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його традиційно роблять у селі Великий Ключів біля Коломиї на Івано-Франківщині. Про це повідомило Міністерство культури України.

Шлюбний вінок для нареченої з пірʼя є унікальним елементом традиційного весільного строю для мешканців села Великий Ключів. Його округла форма нагадує корону і підкреслює особливий статус нареченої як найважливішої постаті під час весільного обряду. Водночас його орнаментальна композиція має не лише естетичну, а й оберегову функцію.

Вінок декорують пірʼям, намистом і стрічками (фото зі сайту Міністерства культури)

Вінок роблять з білого гусячого пір’я, яке щільно укладають у численні м’які квітки і вкривають ним усю поверхню вінка. Такими ж квітами з пір’я оздоблюють також капелюх нареченого.

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Вінок підкреслював особливий статус нареченої (фото з сайту Міністерства культури)

Багате декоративне оформлення має свою символіку, зокрема колір:

білий колір символізує чистоту та світло;

червоний – життя і любов;

зелений – молодість та родючість;

золотий – достаток і благословення.

Вінок декорують різнокольоровими квітковими елементами та намистинами. Пір’я поєднується з багатим намистом і традиційним вишитим строєм, разом утворюючи цілісний весільний ансамбль.

Традицію передає старше покоління мешканців села (фото з сайту Міністерства культури)

Технологію виготовлення вінка зберігають і передають майстрині старшого покоління, навчають дочок та онучок безпосередньо під час підготовки до весільних обрядів. Ще у 1990-х роках традиція здебільшого існувала у форматі театралізованих відтворень, проте з 2000-х років її знову повернули до побутової весільної практики.