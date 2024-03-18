Чотири заклади канікул взагалі не матимуть

На Буковині обласний департамент освіти й науки оприлюднив графіки весняних канікул для школярів. В останній тиждень березня учні відпочиватимуть тиждень. В більшості шкіл канікули розпочнуться з 23 чи 25 березня. Втім, у чотирьох навчальних закладах вони стартували раніше.

З 18 березня канікули розпочнуться у Вашковецькому, Шишковецькому ліцеях, Чернівецькому ліцеї №19 імені Кобилянської та Чернівецькій гімназії №11.

У ще 292 школах канікули розпочнуться з 23 та 25 березня. Їх повний перелік опублікували у департаменті за посиланням. Одразу після Великодніх свят, 6 травня, канікули будуть у Веренчанській та Киселівській школах, йдеться в повідомленні Чернівецького обласного департаменту освіти й науки.

Відповідні графіки канікул для кожної школи окремо оприлюднили на сторінці Чернівецького обласного департаменту освіти й науки. Водночас весняних канікул взагалі не буде у Чернівецькій спеціальній школі №4, Горошовецькій школі, Магальському ліцеї імені Григорія Нандріша та Шиловецькому ліцеї. Відсутність відпочинку в учнів пояснюють тим, що ці навчальні заклади мали довші канікули взимку.