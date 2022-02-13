До медичних закладів доставили 8 людей

У селищі Станиця Луганська Луганської області 12 лютого в кафе пролунав вибух газового балона.

Інцидент стався 12 лютого о 17:46. За попередніми даними, у місцевому кафе «Мрія» пролунав вибух газового балона. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа, повідомили в ДСНС.

Зазначається, що постраждало 12 людей, 8 з яких – госпіталізовано.

«О 21:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 160 м. кв. На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області», – повідомили в ДСНС.

Обставини та причини події встановлюються.