Від вибуху газового балона в Станиці Луганській постраждали 12 людей
Вибух стався у місцевому кафе
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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До медичних закладів доставили 8 людей
У селищі Станиця Луганська Луганської області 12 лютого в кафе пролунав вибух газового балона.
Інцидент стався 12 лютого о 17:46. За попередніми даними, у місцевому кафе «Мрія» пролунав вибух газового балона. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа, повідомили в ДСНС.
Зазначається, що постраждало 12 людей, 8 з яких – госпіталізовано.
«О 21:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 160 м. кв. На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області», – повідомили в ДСНС.
Обставини та причини події встановлюються.
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