У Болоньї видавництво уже не раз отримувала нагороди за ілюстрації своїх книжок

Львівське «Видавництво Старого Лева» отримало премію Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, якою відзначають видавців дитячої літератури. Про це йдеться на офіційній сторінці премії. Також новину повідомила головна редакторка видавництва Мар’яна Савка.

Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year – найбільша щорічна світова премія для видавців дитячої літератури. Заснована у 2013 році організаторами Болонського книжкового ярмарку на честь 50-річчя ярмарку.

«Видавництво Старого Лева» — українське видавництво, засноване 13 грудня 2001 року у Львові Мар'яною Савкою і Юрієм Чопиком. Видавництво створює книги для всієї родини. Тож усі, від наймолодшого до найстаршого, знайдуть у «Видавництві Старого Лева» щось собі до душі: картонки, казки, віршики для малят, повісті для школярів, підліткову серію, нон-фікшн для різного віку, вишукану поезію, цікаві романи, неймовірної краси атласи та альбоми і навіть розмальовки-антистрес.