За три доби з моменту релізу продажі гри становили 1,5 млн копій

Сиквел культової української відеогри S.T.A.L.K.E.R. вже став прибутковим, окупивши витрати на його створення менш ніж за місяць від моменту релізу. Про це повідомив 18 грудня в інтерв’ю Forbes власник студії GSC Game World, яка розробила S.T.A.L.K.E.R. 2, бізнесмен та власник кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа.

За словами власника студії, реліз другої частини гри став комерційним успіхом. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла 20 листопада та станом на початок грудня вже окупила витрати на її розробку.

«Ми вже продали достатньо [копій], щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію та гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня», – повідомив бізнесмен.

Скільки саме копій гри продали за перший місяць з релізу, Кріппа не уточнив. Раніше повідомлялося, що лише за два дні з моменту випуску гри продажі перевищили 1 млн копій, а за 36 годин – понад 1,5 млн. Зазначається, що кількість гравців, які мають відеогру, значно більша, оскільки у статистику не увійшли дані з підписки на відеоігри від компанії Microsoft – Game Pass.

«Для нас це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення. S.T.A.L.K.E.R. 2 став символом української творчості та стійкості», – підкреслив Максим Кріппа.

Скільки саме Кріппа інвестував у розробку гри, він також не уточнив, проте зазначив, що вартість S.T.A.L.K.E.R. 2 – «десятки мільйонів доларів».

За словами Максима Кріппи, дохід від гри може формуватися за прикладом польської серії ігор The Witcher від компанії CD Projekt Red, яка має книги та серіали на Netflix. Бізнесмен висловив сподівання, що S.T.A.L.K.E.R. 2 також отримає серіал на Netflix, і зазначив, що наразі щодо цього ведуться переговори.

Як пограти у S.T.A.L.K.E.R. 2

Придбати гру у цифровому форматі можна на сайтах дистриб’юції відеоігор Steam та Epic Games від 1399 до 2549 грн.

Крім того, гру можна отримати у підписці GamePass – наразі придбати підписку можна за 40 грн на 14 днів, а згодом продовжувати її за 230 грн. S.T.A.L.K.E.R. 2 також можна придбати у цифровому форматі в магазині Xbox.