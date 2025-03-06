У Львові відкрили ще одну школу для дітей, які проходять довготривале лікування
Новини Львова від ZAXID.NET за 6 березня
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У четвер, 6 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Передадуть церкві. Міськрада погодила повернення землі біля собору Святого Юра Українській греко-католицькій церкві.
- Звільнили після скандалу. Звинувачений у домаганнях професор Йосип Лось більше не працюватиме в ЛНУ ім. Івана Франка.
- Від п’ятниці у Львові повністю зупиняють подачу опалення. Але школи, садочки і лікарні будуть ще з теплом.
- «Школа Супергероїв». У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі навчають маленьких пацієнтів під час лікування.
- Рік молодіжної столиці Європи Львів відкриватиме з 3 до 5 квітня. Це звання вперше здобуло саме українське місто – в конкуренції з десятками європейських міст.
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