Бійка на базі відпочинку «Альтана» завершилася госпіталізацією власника закладу

На базі відпочинку «Альтана» у селі Розлуч біля міста Турка на Львівщині під час конфлікту відвідувач тяжко побив власника закладу. Нападником виявився 50-річний львів’янин, його вже затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався 2 листопада. Між 53-річним киянином, власником закладу, та клієнтом стався раптовий конфлікт, який переріс у бійку. Про причину конфлікту в поліції не розголошують. У результаті відвідувач завдав власнику кілька ударів, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Зараз потерпілий перебуває в лікарні з важкими травмами голови.

Медики повідомили поліцію про госпіталізацію жертви бійки. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 50-річний львів’янин.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. За даними ZAXID.NET, подія сталася на базі відпочинку «Альтана» у селі Розлуч Самбірського (колишній Турківський) району.