У березні українці матимуть 9 вихідних
З нагоди 8 березня українці відпочиватимуть чотири дні поспіль
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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У березні 2022 року на українців чекає додатковий вихідний – з нагоди 8 березня. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.
Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких 9 – вихідних:
- 1-4 березня – робочі дні;
- 5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;
- 9-12 березня – робочі дні;
- 13 березня (неділя) – вихідний;
- 14-18 березня – робочі дні;
- 19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;
- 21-25 березня – робочі дні;
- 26-27 березня – вихідні;
- 28-31 березня – робочі дні.
Нагадаємо, що на початку 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують скасувати перенесення робочих та вихідних днів. У пояснювальній записці автори законопроекту заявляють, що перенесення робочих днів є «типовою радянською традицією, у той час, як в країнах Європи такої практики практично немає». Законопроект досі не розглянули.
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