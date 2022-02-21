У березні 2022 року на українців чекає додатковий вихідний – з нагоди 8 березня. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.

Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких 9 – вихідних:

1-4 березня – робочі дні;

5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;

9-12 березня – робочі дні;

13 березня (неділя) – вихідний;

14-18 березня – робочі дні;

19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;

21-25 березня – робочі дні;

26-27 березня – вихідні;

28-31 березня – робочі дні.

Нагадаємо, що на початку 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують скасувати перенесення робочих та вихідних днів. У пояснювальній записці автори законопроекту заявляють, що перенесення робочих днів є «типовою радянською традицією, у той час, як в країнах Європи такої практики практично немає». Законопроект досі не розглянули.