Виконком ЛМР у п’ятницю може заборонити скандальне будівництво на вул. Горбачевського

У п’ятницю, 17 травня, виконком має вирішити долю скандальної забудови на вул. Горбачевського, 19. Інститут геофізики має намір звести тут житловий будинок. Забудовник знищив дерева, які росли тут, і обгородив ділянку парканом. Це обурило місцевих мешканців.

Раніше на місці цього будмайданчика був сквер, у якому звикли відпочивати мешканці району. Активісти розповідають: півсотні дерев інститут зрізав незаконно, бо мав дозвіл на це до кінця минулого року. А нищити сквер почали цьогоріч у квітні.

Громадська активістка та мешканка району Тетяна Садовенко розповідає історію конфлікту: «Незаконно почали зрізати дерева. Ми почали всі протестувати, тому що нам це не сподобалося. Ми вже знали, в принципі, що тут збираються щось робити, бо те все діється з 2015 року. Тут був дуже великий сад. Дерева були знищені всі цієї весни, абсолютно всі».

Карпатське відділення інституту геофізики отримало земельну ділянку у користування ще у 2009 році. Інститут хоче переїхати у віллу, яка розташована на цій ділянці. Відтак домовився із забудовником: Товариство «Едбуд-Львів» отримує землю, натомість реконструює існуючий будинок і віддає науковцям майже 200 квадратних метрів у майбутній споруді.

«Таким чином забудовник має 20-квартирний будинок. А ми маємо частину житлових площ і маємо відремонтований, відреставрований будинок по вул. Горбачевського, 19, де ми і будемо проводити свою науково-технічну та міжнародну діяльність», — пояснив Валентин Максимчук, директор Карпатського відділення інституту геофізики.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво житла інститут отримав від міської ради ще 5 років тому. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час зустрічі з мешканцями пообіцяв, що житла тут не буде. Науковцям запропонують ділянку в іншому місці.

«Тут має бути сквер. Це історична частина міста. Тут завжди був такий простір. Забудовувати тут багатоповерховим житлом, невідомо для кого або так званого інвестора, це взагалі незрозуміло. Якщо є потреба допомогти академії наук, то ми допоможемо. Але якщо немає чіткої відповіді: хто, для кого, то це означає зовсім інакше», – пояснив Андрій Москаленко.

Тож у п’ятницю виконком міськради має розглянути законність зрізки дерев. Також на засіданні можуть скасувати надані інституту містобудівні умови і обмеження на зведення тут житла.

До слова, у квітні депутати ЛМР прийняли рішення, що замість житлової 5-поверхівки на вул. Горбачевського облаштують сквер.