Віктора Орбан запевняв Владіміра Путіна, що він допоможе у будь-якому питанні

Під час телефонної розмови з Владіміром Путіним премʼєр-міністр Угорщині Віктор Орбан запевняв його, що піде на все, щоб допомогти. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg, журналісти якої отримали доступ до стенограми розмови Орбана та Путіна.

Розмова між Віктором Орбаном та Владіміром Путіним відбулась 17 жовтня 2025 року. Угорський премʼєр запевняв, що воліє допомогти Путіну, зокрема, організувати саміт у Будапешті, щоб «врегулювати війну в Україні». Також Орбан запевняв Путіна, що «у будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг». Щоб наголосити на своїй прихильності, Орбан пригадав дитячу казку.

«Байка розповідає про мишу, яка звільняє лева, що потрапив у сітку, після того, як раніше врятувала гризуна. Згідно зі стенограмою, це зауваження викликало сміх у Путіна», – пише Bloomberg.

За даними Bloomberg, Путін та Орбан недовго говорили по телефору, а більшу частину розмови вони «висловлювали свою вдячність один одному, а також Дональду Трампу». Також Віктор Орбан заявив, що його дружба з Путіним, яка зародилась у 2009 році, «зміцнилася». Своєю чергою російський диктатор назвав позицію Угорщини щодо війни проти України «незалежною та гнучкою».

Bloomberg зазначив, що головною метою діалогу між Путіним та Орбаном була підготовка до зустрічі російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом, яка планувалася в Угорщині, але так і не відбулася. Також, відповідно до стенограми, Орбан привітав главу Кремля з днем народження, потім обидва поцікавилися здоровʼям один одного. Путін зазначив, що займається спортом, зокрема, катається на лижах.

Нагадаємо, 31 березня мережа VSquare, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова з головою МЗС Угорщини Петером Сійяртом. Лавров просив угорського міністра посприяти зняттю санкцій з деяких росіян. Своєю чергою Сійярто запевнив російського колегу, що Угорщина та Словаччина зроблять для цього все можливе.

Ще раніше, 22 березня, газета The Washington Post із посиланням на європейських посадовців писала, що уряд Угорщини протягом років міг забезпечувати Росії доступ до внутрішніх дискусій Європейського Союзу. Зокрема, Сійярто спілкувався з Лавровим під час перерв на засіданнях ЄС.