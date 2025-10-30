Ардекову віллу врятували від руйнації, водночас її доповнили сучасними прибудовами

На Личакові у Львові врятували сторічну віллу, яка пустувала і була в стані руїни. В аварійній споруді збиралися безпритульні, там навіть виникали пожежі. А черговий власник купив ділянку для її знесення і нової забудови. Втім, цей будиночок потрапив у руки Василя Лози та його дружини Катерини, які повірили у нього і врятували все, що можна було. Для комфортного проживання у віллі її доповнили сучасними прибудовами, які гармонійно вписалися в архітектуру. За львівською традицією віллі дали імʼя – Айва, за деревом, що рясно родить біля входу до оселі. Про підсумки чотирирічної реконструкції розповіла історикиня архітектури Тетяна Казанцева.

Будинок на вул. Пісковій до моменту придбання вісім років стояв незаселеним. Будівля потрохи руйнувалася та стала пристанищем неблагополучних людей, які винесли з неї все цінне. Передостанній приватний власник не бачив цінності в самій нерухомості, він купив ділянку заради землі. Але його плани змінилися, і 2021 року цю аварійну споруду купили Василь та Катерина Лози.

Вигляд будинку до того, як його купили нові господарі (фото Катерини Лози)

Господиня розповіла, що будинок звели 1906 року, але в 1920 його перебудували в стилі ар деко. Від первісного вигляду залишилися лише архівні креслення, на яких можна помилуватися деревʼяною верандою в народному стилі. Період ар деко відтворюють поодинокі розписи стін і стелі, які дивом вціліли після пожежі. Їх відновили реставратори Karp Resorer.

Такий ґаночок мала вілла на початку XX століття (скрін з відео)

За масштабну реконструкцію будинку взялося архітектурне бюро Replus bureau. Головний архітектор та дизайнерка Дмитро Сорокевич і Христина Бадзян зазначають, що до історичного будинку добудували новий обʼєм – простору і світлу вітальню з панорамними вікнами, а також терасу. Горище також перебудували на повноцінний поверх з трьома спальнями. У будинку є ще цокольний поверх, який також розчистили і пристосували. Сучасні елементи фасаду білі, а зовнішні стіни вілли зробили в натуральній штукатурці, яка імітує стару. Тепер невеличка за площею будівля має 5 спалень та 9 санвузлів. Вілла не є памʼяткою архітектури, тож власники могли змінювати її вигляд.

Фото з фейсбук-сторінки «Екскурсії Тетяни Казанцевої»

Із залишків давньої цегли виклали підпірні стінки, металеві решітки з веранди заінсталювали на подвірʼї. Столярку довелося замінити, хоча зробили максимально схожу на оригінальну, а от латунну фурнітуру вдалося використати повторно. Ардекові двері до кабінету і деревʼяний портал у вітальні – оригінальні. Інтерʼєр доповнили вінтажними меблями часу міжвоєння. В одній з ванних кімнат повторно використали старий алебастр з будинку, що зносили.

«Тут є ар деко та неокласицизм архітектора Юзефа Горнунга, закопянський стиль будівничого Антона Рубіновського, кубізм та неповторний дизайн Replus bureau, відновлені розписи та вапняні тиньки від KARP Restorer, вишукана столярка та автентичні меблі – і все це вписано у складний рельєф дільниці на Кайзервальді», – підсумовує Тетяна Казанцева.

Господиня вілли Катерина Лоза розповіла, що у цій віллі народився польський поет Адам Загаєвський. Він виїхав зі Львова немовлям в 1945 році, але потім гарно відгукувався про місто у своїх віршах. Для Катерини, яка є письменницею та етнічною полькою, це особливий сентимент.

Наливка і пиріг з айви та господиня вілли Катерина Лоза

Довкола вілли ростуть дерева, які ще можуть памʼятати перших власників, зокрема багато плодових. Серед них виділяється айва, яка щороку дає гарний урожай. Катерина Лоза з неї любить випікати пироги, а Василь Лоза – робить наливку.