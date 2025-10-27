У палаці відновили дах, наступний крок – інтерʼєрні роботи

Палац XIX ст. у Сколе переживає новий етап свого життя. За майже 150 років маєток місцевих промисловців баронів Гредлів, що розвивали містечко, зазнав численних катастроф, руйнацій і перебудов. Хоч і зі значними втратами, він все ж вцілів, і зараз команда працює над його ревіталізацією. Колишній мисливський маєток вельмож адаптовують під екоосвітній, природоохоронний і туристичний центр, яким опікується НПП «Сколівські Бескиди». Франкфуртське зоологічне товариство, яке є партнером і спонсором, організувало екскурсію палацом, щоб показати, що у ньому вдалося зберегти. ZAXID.NET розповідає про цінні елементи палацу.

Проїжджаючи трасою Київ-Чоп у напрямку Карпат, ви не могли не помітити цей симпатичний палацик у Сколе, який здалеку виглядає досить непогано. Насправді зовнішній вигляд там набагато кращий за інтерʼєри. Памʼятка пережила кілька масштабних пожеж у дві світові війни, грабунок і совєтських квартирантів: НКВС і сирітський інтернат. Не з часів репресивного органу, але, ймовірно, з радянського періоду сиротинця у занедбаних кімнатах досі стоять агітаційні плакати і портрети вождів.

Радянська агітація в аварійній кімнаті палацу

Два крила палацу з різницею у 30 років

Архітекторка Ольга Криворучко розповідає, що два крила палацу, які нині розділяє наскрізний проїзд, будували з різницею у 30 років. Східне крило (ліве) постало у 1880-х, як тільки Гредлі купили цю ділянку у графа Евгеніуша Кінські. А західне (праве) добудували лише у 1905-1910 роках. Однак робили це грамотно, щоб вони не сильно відрізнялися.

Як змінювався вигляд палацу впродовж XX століття

«Західне крило добудували максимально в стилі східного, щоб це все читалося як єдиний комплекс. Не було протиставлення чи наголосу, що це щось нове. Але попри те дуже багато нової інженерії було заінстальовано всередині будинку. Ця велика перебудова дуже сильно змінила устрій всередині: у палаці зʼявилися санвузли, електрика, парове опалення», – розповідає Ольга Криворучко.

Два крила палацу розділяє наскрізний проїзд

Старі фотографії фіксують оранжерею, куди спеціально привозили рослини з екзотичних країн. До прибудови другого крила вона була на місці теперішнього проїзду. На обійсті досі збереглася господарська оранжерея, а вище, на терасах, металевий каркас місточка над ставком. Довкола був романтичний пейзажний парк, деякі дерева збереглися, зокрема кулясті клени.

Міст над ставком у парку позаду палацу

Із зовнішнього опорядження з автентичних елементів залишилася вʼїзна брама. Однак дах змінився кардинально: розібрали вежі, на фасаді зʼявилися балкони.

Люкарни на недавно відремонтованому даху

Ольга Криворучко розповідає, що сколівський палац Гредлі нескромно називали віллою. В Європі вони мали більші і розкішні маєтки. Сюди, у Карпати, приїжджали на полювання. Це був такий заміський будинок, куди навідувалися час від часу з гостями високих чинів.

У 1939 році сюди востаннє приїжджав представник цісарської родини. І цього ж 1939 року тутешнім резидентом став НКВС, який містився до 1948 року. Поміж тим у Другу світову війну палац вчергове горів: не тільки дах, а й перекриття в східній частині.

Ще у 1930-х роках палац у Скольому був місцем розваг мисливців (фото NAC)

Цікаві знахідки

Реставраторка Karp Restorer Ірина Змієвська разом з колегами проводили комплексні дослідження інтерʼєру палацу. Обстежували стіни, стелі, ліпнину, столярку і камʼяні оздоблення. «Вони в основному збережені на першому поверсі і в підвальних приміщеннях. Загалом структура палацу є досить різною. Кожен поверх, кожне крило відрізняється, має своє особливе наповнення і різний стан збереження», – каже фахівчиня.

У палаці багато перепланувань. Раніше там була анфіладна система: між кімнатами був окремий прохід. Коли тут влаштували інтернат, їх замурували. У новішому західному крилі найбільше збереглося оригінальних оздоб, тут є ліпнина на стелях. У східному крилі після пожеж здебільшого радянський інтерʼєр.

Вся столярка в інтерʼєрі здебільшого з польського періоду. Найвірогідніше, її зробили вже при відбудові палацу. Так само є залишки вікон австрійського періоду, на завісах, які відрізняються конструктивно. Одна кімната має залишки жалюзі. Цікаво, що їхнім виробництвом займався ще граф Кінські.

«Такі жалюзі можна побачити зовні, заховані в коробках, але в палаці самі ролети збереглись тільки в одній кімнаті. На інших вікнах місцями зустрічаються самі механізми ролетних жалюзі», – каже Ірина Змієвська.

Залишки жалюзі

На другому поверсі була збережена кесонна стеля. Вона в досить доброму стані, але зараз демонтована.

Дивним є те, що розписи найкраще збереглися в підвалі. Реставраторка пояснює це тим, що, можливо, до підвалу не добрався вогонь під час пожеж палацу і таким чином їм вдалося вціліти. Але сам факт, що підвальні приміщення, які використовували для господарських потреб, мали розписи стін, гарну декоративну плитку на підлозі і вишукані решітки на вікнах, свідчить про рівень розкоші і розмаху сколівських магнатів.

Архітектори і реставратори не знають призначення певних елементів у палаці. Наприклад, півкругла ніша в стіні кімнати другого поверху. Тут були найбільш репрезентативні зали, можливо, якісь приймальні чи бенкетні приміщення. У ніші могла б бути якась каплиця. Але відомо, що Гредлі були євреями, хоч і асимільованими.

Ніша у кімнаті з незʼясованим призначенням

У підвалах також є залишки деяких споруд, які дослідники до кінця не зʼясували що це. Одна з облаштованих кутових підмосток схожа на жертовник. Можливо, там обробляли туші тварин, які Гредлі привозили з вдалого полювання.

Палац як центр розвитку містечка

Палац спорудили у тодішньому передмісті Сколього, яке називалося Демня. Його активно почали розвивати як промислове з XVIII століття, у період Австро-Угорської імперії. Німецькі і чеські колоністи започаткували тут бізнес. Гредлі провели у Сколе внутрішню локальну залізницю, збудували електростанцію для своїх потреб. Для робітників будували соціальне житло. Навіть запровадили свої умовні гроші, за які можна було купити щось в магазинах, що їм належали.

Граф Кінскі і три брати Гредлі

«Тут зʼявилася доменна піч, можливо, перша в цьому регіоні. Переплавляли залізну руду: спочатку її привозили, потім знайшли родовище неподалік. Потім тут збудували склодувний завод, плавильні печі. Сюди прокладають залізницю і зʼявляється перший тартак. У Карпатах завжди займалися лісозаготівлею, але, власне, за Гредлів зʼявляється парова машина і паровий тартак. Це був такий промисловий розвиток, і завдяки ньому розвивалася ця територія», – розповіла Ольга Криворучко.

Брати Гредлі ввели європейський спосіб життя. Вони їздили в різні країни, де мали там свої маєтки. Один збережений у Будапешті, який вражає своєю розкішшю. «Для експорту товару у портах Великобританії вони мали свої кораблі, які назвали іменами дружин. Вони їх втратили в час Першої світової війни. Але це не сильно вплинуло на добробут Гредлів. Вони були власниками величезних площ лісів навколо. А це було прибутковою галуззю промисловості», – пояснює Ольга Криворучко.

Гірські краєвиди з палацу Гредлів

Як пристосують палац у наш час, команда фахівців ще обговорює. Без сумніву там буде офіс НПП, еколого-освітній центр і туристично-музейні кімнати. Однак, щоб памʼятка сама себе фінансово забезпечувала, там треба передбачити і комерційну складову, як-от ресторан чи кавʼярню. Суму, необхідну на відновлення історичної будівлі, директор «Сколівських Бескид» Василь Приндак поки не може назвати навіть приблизно: все залежить від остаточно визначеної місії і необхідних робіт. Оновлений палац знову може стати туристичним магнітом і центром для розвитку містечка.

Усі фото ZAXID.NET