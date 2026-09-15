Дрон збили винищувачі союзників з Італії

У ніч на вівторок, 15 вересня, винищувачі НАТО вперше збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Про це в соцмережі X повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Дрон, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, був збитий винищувачами НАТО. Я дякую військовослужбовцям країн-членів Альянсу за їхню оперативну реакцію», – написав Науседа.

Він зауважив, що у зв’язку з посиленням агресії Росії проти України така готовність має життєво важливе значення для всього регіону. За його словами, разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір.

Про появу безпілотника над територією Литви Департамент пожежної охорони та рятувальних служб (PAGD) повідомив через кілька хвилин після опівночі. У кількох районах оголосили жовтий рівень повітряної небезпеки. Через загрозу тимчасово обмежували роботу Вільнюського аеропорту та повітряний простір над ним.

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Приблизно через пів години стало відомо, що дрон збили в повітрі. Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас повідомив, що це сталося в Кауназькому повіті, у Кайшядориському районі, попередньо поблизу села Праткуни [Pratkūnai].

За попередніми даними, безпілотник потрапив до Литви з території Білорусі. Військові уточнили, що його збили винищувачі союзників з Італії, які піднялися з авіабази Шяуляй. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.

Нагадаємо, 8 липня пілотам винищувачів НАТО дозволили збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії.