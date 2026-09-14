Атаки БпЛА по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з Білорусі

Нещодавні атаки російських безпілотників по Рівненській, Волинській та Львівській областях частково забезпечувалися з території Білорусі. Зокрема, йдеться про використання розташованих там ретрансляторів сигналу. Про це у понеділок, 14 вересня, повідомив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко.

«Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі», – сказав він.

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Водночас Демченко додав, що українські прикордонники не фіксують поблизу кордону з Білоруссю нарощення ударних угруповань. Попри це, у ДПСУ наголошують, що загроза з білоруського напрямку зберігається.

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Нагадаємо, у неділю, 13 вересня, російські війська атакували низку західних областей України, зокрема Львівщину, Івано-Франківщину та Волинь. Зокрема, дрони вдарили по Стрию. У місті зафіксували три влучання, через які пошкоджені багатоквартирний будинок, початкова школа та приватні оселі.

Напередодні, 12 вересня, росіяни також атакували дронами Волинську та Київську області. Влучання зафіксували в залізничній інфраструктурі Луцька та Фастова.