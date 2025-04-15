Смертельна аварія сталася 26 серпня 2024 року у Луцькому районі

Горохівський районний суд виніс вирок 61-річному Роману Романишину за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на мінівені врізався у ВАЗ, внаслідок чого загинули дві людини. За скоєне чоловіку призначили пʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 10 квітня, аварія сталася 26 серпня 2024 року між селами Скобелка та Терешківці Луцького району. За даними слідства, 61-річний водій мінівена Mercedes Benz V-klasse Роман Романишин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ-21063. У результаті ДТП 36-річний пасажир зустрічного авто загинув на місці, а 55-річний водій – за кілька днів помер у лікарні.

Обвинувачений розповів, що 26 серпня 2024 року повертався з відпочинку в Івано-Франківську область, оскільки дружина йому повідомила про ракетну атаку на рідне селище. За словами чоловіка, у Луцькому районі він відчув запаморочення, після чого почув тріск гілок і відчув удар. Спершу обвинувачений стверджував, що причининою ДТП стала втрата свідомості, проте змінив свідчення і заявив, що задрімав. Роман Романишин додав, що попросив у потерпілих вибачення та відшкодував завдану шкоду.

Рідні загиблих просили у суді не позбавляти обвинуваченого волі.

Суддя Дмитро Санакоєв визнав Романа Романишина винним за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть кількох людей) й призначив пʼять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.