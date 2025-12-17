Смертельна аварія сталася 14 грудня у Сарненському районі

У селі Блажево Сарненського району водій автомобіля BMW збив 42-річного місцевого жителя та втік з місця ДТП. Через два дні чоловік самостійно прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини у середу, 17 грудня.

Аварія сталася 14 грудня близько 17:50 на вулиці Грушевського. За даними слідства, потерпілий стояв на узбіччі поблизу власного подвір’я, коли на нього наїхав BMW X-5. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.



«Поліцейські оперативно встановили винуватця – 21-річного жителя села Березове. На території його господарства знайшли автомобіль, на який вказували очевидці ДТП. Однак самого молодика вдома не було», – повідомили у поліції.

16 грудня водій сам прийшов до поліції та зізнався. Йому готуються оголосити підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.