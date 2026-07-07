Жінці загрожує до 8 років тюрми

Правоохоронці підозрюють у шахрайстві мешканку Коломийського району, яка упродовж року отримувала виплати за безвісти зниклого сина. Виявилося, що він залишив позиції на передовій та повернувся до Івано-Франківської області.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у вівторок, 7 липня, сина підозрюваної мобілізували до ЗСУ у березні 2023 року. У березні 2024 року він отримав посаду у гірсько-штурмовому підрозділі і того ж місяця під час бойових дій самовільно залишив позиції на передовій та повернувся на Прикарпаття.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Згодом військовий дізнався, що йому помилково надали статус безвісти зниклого, і він повідомив матір. Знаючи, що син самовільно залишив місце служби та перебуває вдома, вона звернулася до командира військової частини із заявою про виплату належного військовослужбовцю грошового забезпечення, зазначивши банківський рахунок для перерахування грошей», – зазначили правоохоронці.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За період із червня 2024 року по травень 2025 року на рахунок підозрюваної перерахували 800 тис. грн. За шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.