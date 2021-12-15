У традиційному проекті РАГУlive — ціла плеяда львівських антигероїв. Автопарад паркулів, як завжди, насичений. Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.

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