РАГУlive. Випуск за 15 грудня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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У традиційному проекті РАГУlive — ціла плеяда львівських антигероїв. Автопарад паркулів, як завжди, насичений.
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