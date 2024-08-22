Парти школи мали отримати до 1 вересня, але поставили їх аж взимку

Виробник шкільних меблів сплатив штраф в бюджет Чернівців за невчасну поставку парт в школи. Західний апеляційний господарський суд призначив фірмі штраф. Парти школи мали отримати до 1 вересня, але поставили їх аж взимку.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що виробник меблів, товариство «Фабрика меблів «Династія» у 2020 році уклало договір з управлінням освіти Чернівецької міської ради на понад 4,3 млн грн. За ці гроші планували закупити парти та стільці, полиці, шафи для нової української школи. Вже після укладання договору міське управління освіти було змушене підписати додаткову угоду з підприємством, на підставі якої строк поставки шкільних меблів було продовжено на майже три місяці.

Однак під час писання цієї додаткової угоди підприємства ніяк не обґрунтувало та документально не підтвердило, чому терміни поставки продовженні, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 22 серпня.

Водночас ТОВ «Фабрика меблів «Династія» подібні договори уклала ще з громадами Волинської та Закарпатської областей, однак для них шкільні меблі поставили вчасно.



Західний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурорів Чернівецької окружної прокуратури та зобов’язав виробника меблів сплатити Чернівецькій територіальній громаді штраф в розмірі 600 тис. грн. Постачальник товару виконав судове рішення у повному обсязі.