Штраф підприємство заплатить за невчасну доставку парт та стільців

Виробник меблів, товариство «Фабрика меблів «Династія» сплатить до бюджету Чернівецької громади понад 600 тис. грн штрафу. Фінансові санкції підприємству присудив суд за невчасну доставку шкільних парт та стільців для нової української школи. ТОВ «Фабрика меблів «Династія» подібні договори уклала ще з громадами Волинської та Закарпатської областей, однак їм меблі надійшли вчасно.

В Чернівецькій окружній прокуратурі повідомили ZAXID.NET, що у 2020 році управління освіти Чернівецької міської ради уклало договір з ТОВ «Фабрика меблів «Династія» на понад 4,3 млн грн. За ці гроші планували закупити парти та стільці, полиці, шафи для нової української школи. Вже після укладання договору міське управління освіти було змушене підписати додаткову угоду з підприємством, на підставі якої строк доставки шкільних меблів було продовжено на майже три місяці.

Однак під час писання цієї додаткової угоди підприємства ніяк не обґрунтувало та документально не підтвердило, чому терміни доставки продовженні.

«Мало того, прокурори окружної прокуратури з’ясували, що меблева фірма в цей період вчасно виконала щонайменше 7 договорів щодо доставки аналогічних шкільних меблів для загальноосвітніх навчальних закладів Волинської та Закарпатської областей. В цих областях підприємство вчасно і в повному обсязі без жодного порушення доставило шкільні меблі в навчальні заклади», – зазначив керівник Чернівецької окружної прокуратури в коментарі ZAXID.NET Павло Шевчук.

Через те, що меблі вчасно не доставили в школи Чернівців та громади, школярі почали навчальний рік ще за старими партами та стільцями. Прокурори подали позов до суду. Західний апеляційний господарський суд став на захист громади і зобов’язав заплатити ТОВ «Фабрика меблів «Династія» штраф 600 тис. грн в місцевий бюджет. Окрім того, ухвалою Верховного суду від 13 червня постачальнику меблів відмовлено у відкритті касаційного провадження за його касаційною скаргою на рішення суду апеляційної інстанції.