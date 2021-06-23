Висота полотна – понад півтора метра, а довжина – більш як два метри

Сьогодні, 23 червня, на Тернопільщині встановили національний рекорд у номінації «Найбільша кількість етновишиванок на карті України». Вишита карта є лляним полотном завдовжки понад два метри і висотою у понад півтора метра. Зафіксувати рекорд приїхали представники Національного реєстру рекордів України.

Презентували вишиту мапу в Борщеві. Саме це місто славиться унікальним орнаментом вишиття – борщівською вишиванкою, у які поєднуються червоні, білі та в більшості чорні кольори. Сама Тернопільщина на вишитій карті України зображена борщівською вишиванкою. Решта областей вишиті традиційними для їхнього регіону орнаментами.

«Ми фіксуємо дуже багато рекордів пов'язаних з мапою України. Сьогодні один з таких. Ми рахували кількість орнаментів, їх є 25. А також заміряли загальну площу полотна і вона склала – 4,2 метри квадратних», – розповідає ZAXID.NET керівник міжнародного відділу Національного реєстру рекордів України Олег Волочков.

Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували параметри вишиванки

Вишивала мапу борщівчанка, майстриня вишиття Галина Шимків. Жінка розповіла, що на тонку роботу потратила більше півроку часу. А ідею їй подав колега по хобі, житель Борщева Юрій Гуцул. Чоловік теж захоплюється вишиттям, сам вишиває образи на замовлення для церков та в родини. Він допоміг та підказав жінці, як правильно оформити мапу України в орнаментах.

«Я спочатку вишила орнамент по краях полотна. А потім почала шукати різні етнографічні орнаменти, котрі притаманні нашим областям. Шукала не лише в інтернеті, багато передивилася спеціальних журналів в бібліотеках», – розповідає авторка роботи.

Галина Шимків додає, що найважче було шукати орнамент східних областей. «Донецьк і Луганськ – в інтернеті практично не можливо було знайти етнічну вишивку саме цих країв. Але мені допомогли знайомі звідти», – додає вишивальниця.

Зазначимо, кілька років тому у Львові представники Національного реєстру рекордів України також фіксували рекорд найбільшої карти України. Вона була також вишита, але бісером.