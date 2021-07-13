МВС та Нацполіція отримали гран-прі найпрестижнішого українського фестивалю реклами

Виставка МВС та Нацполіції «Річ у тім», присвячена протидії домашньому насильству, отримала гран-прі Київського міжнародного фестивалю реклами. У вівторок, 13 липня, нагороду вручили заступниці міністра внутрішніх справ Катерині Павліченко. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Експозицію, що у листопаді і грудні 2020 року демонстрували у Києві на Михайлівській площі, створили за допомогою агенції «Vintage» та партнерів проекту – Фонду народонаселення ООН, ЮНОПС (управління ООН з обслуговування проектів) та ООН Жінки.

Усі предмети, представлені на виставці, є реальними і пов’язані з домашнім насильством. Експозиція супроводжувалась розповідями людей, які стали жертвами насильства. Наприклад, в експозиції, що зараз є в Національній академії внутрішніх справ і використовується для навчання, можна побачити порцелянову балерину, що належить жінці з інвалідністю, з якою жорстоко поводиться брат, консервний ніж, яким мати вдарила сина, плюшевий ведмедик, яким чоловік душив дружину, манікюрні ножниці, якими хлопець вбив дівчину та інші предмети.

За даними Нацполіції, щороку до них надходить близько 150 тисяч повідомлень про випадки домашнього насильства.

«Завдяки виставці «Річ у тім», все більше людей в нашій країні розуміють, що досить терпіти та толерувати домашнє насильство, потрібно діяти в напрямку повного викорінення цього явища», – каже Катерина Павліченко.

До слова, зараз у МВС готуються до щорічної масштабної Всесвітньої акції «16 днів проти насильства», що відбувається наприкінці листопада – початку грудня.

«Це також буде масштабна інформаційна кампанія з підвищення обізнаності та привернення уваги українського суспільства до проблеми домашнього насильства. Ми прагнемо не лише показати існування цієї проблеми, а й надати інструменти та механізми протидії їй», – кажуть в МВС.

Київський міжнародний фестиваль реклами – найпрестижніший і головний рекламний фестиваль України та один із провідних рекламних фестивалей Європи, що проводиться в Україні з 2000 року. Роботи оцінює міжнародне журі, членами якого виступають провідні світові фахівці в галузі реклами. КМФР є своєрідним тест-драйвом робіт перед участю в міжнародних рекламних фестивалях/конкурсах.