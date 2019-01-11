Закон про протидію домашньому насильству набрав чинності

У п'ятницю, 11 січня, в Україні у повному обсязі набув чинності закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Повідомляється, що норми закону, схваленого ще на початку грудня 2017 року, передбачають посилену відповідальність за вчинення домашнього насильства та покарання за примус до шлюбу.

Норма документу про обтяжуючі обставини вже набула чинності з 11 січня 2018 року, тобто рік тому. Однак переважна більшість норм закону набула чинності з 11 січня 2019 року - через рік після публікації у виданні «Голос України».

Зокрема, документ вводить кримінальну відповідальність за домашнє насилля та примусовий шлюб і встановлює, що згвалтуванням відтепер вважатиметься вчинення дій сексуального характеру, без добровільної згоди потерпілої особи. Раніше у цьому положенні визначалося, що згвалтування - це статеві зносити із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи.

При цьому, у відповідній статті Кримінального кодексу міститься примітка: згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.

Ще одне важливе нововведення полягає в тому, що потерпіла особа не зобов'язана в процесі судового розслідування доводити, що вона намагалася чинити опір сексуальному насильству.

Відтепер, під термін «домашнє насильство» підпадають усі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, вчинені між колишнім чи теперішнім подружжям чи людьми, які разом живуть чи жили. Детальніше про нововведення можна прочитати у матеріалі ZAXID.NET.