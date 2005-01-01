В Україні набули чинності норми закону про кримінальну відповідальність за домашнє насильство

«Все, що сталося в школі, має там і залишатися? Це хвора система».

В Україні в п'ятницю, 12 січня, набули чинності зміни до закону щодо обтяжуючих обставин при скоєнні злочинів у сім'ї. Відповідний документ був опублікований в парламентській газеті «Голос України».

«Вчинення злочину на ґрунті статевої приналежності або в присутності дитини, так само як і протиправні дії проти інваліда, людини, яка страждає через психічні розлади, зокрема недоумства, або з вадами розумового розвитку, має обтяжуючі обставини», – йдеться в документі, інформує «Кореспондент».

Крім того, злочин стосовно чоловіка чи дружини, колишнього чоловіка чи дружини, іншого члена сім'ї або близької людини також має обтяжуючі обставини.

Законом передбачено створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства.

Відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу внесли, прийнявши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Більшість його норм набудуть чинності через рік після публікації, тобто 11 січня 2019 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про протидію домашньому насильству. Документ підтримали 237 народних депутатів.

4 січня закон проти домашнього насильства підписав президент Петро Порошенко.