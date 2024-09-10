Оксана служить у війську медикинею від початку повномасштабного вторгнення

Військова медикиня на ім’я Оксана заявила про сексуальне домагання в армії. Інцидент з нею трапився на початку червня цього року, коли її підрозділ проходив злагодження на полігоні на Львівщині. Тоді військовий водій тиснув на неї з непристойними пропозиціями. За цим фактом жінка подала заяву в ДБР.

Оксана від початку повномасштабного вторгнення добровільно пішла у військкомат і була мобілізована як медикиня. Рятувала військових у боях за Лиман, Вовчанськ та Бахмут. У 2023 році отримала за свою службу відзнаку головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест».

Медикиня розповіла журналістам «Слідства. Інфо», що інцидент із сексуальним домаганням трапився з нею 6 червня цього року, коли вона поверталася зі Львова разом з колегою по службі – водієм Сергієм. Вони везли медикаменти на полігон. Під час цієї поїздки чоловік почав тиснути на неї та прямо говорити, що хоче зайнятися з нею сексом. Фрагмент цього діалогу жінка приховано зняла на відео та згодом надала журналістам.

Дорогою на полігон вони заїхали на озеро, де чоловік після купання захотів сфотографуватися з нею на мосту. За словами військовослужбовиці, тоді він почав тертися тазом об неї, коли в нього була ерекція.

«Оксанко, ми ж з тобою вже зустрічаємося. Після цієї стадії іде секс, у будь-якому випадку хочеш ти, чи не хочеш. Ну, правильно я тобі кажу? Навіть на мосту ми з тобою могли б кохатися. Давай? Ти навіть не відчуєш», – заявив військовий, звертаючись до Оксани.

Медикиня розповіла, що домагання негативно позначилися на її психологічному стані. «Я була не готова, що під час служби хтось може собі таке дозволити. Оскільки до мене ніколи не домагалися. Я не була готова до того, що тебе можуть лапати, тебе можуть принижувати, тобі можуть пояснювати, що ти маєш бути чиєюсь жінкою, бо ти тут», – розповіла Оксана журналістам.

Журналісти намагалися сконтактувати з Сергієм у різних месенджерах, однак він не відповідав на дзвінки. Його колеги розповіли, що чоловік самовільно залишив частину, з 28 серпня його подали у розшук.

Військовослужбовиця також розповіла, що за два місяці після інциденту її ймовірного кривдника перевели до роти, де вона несе військову службу, а офіційне розслідування в підрозділі так і не розпочали. Командування підрозділу заявило, що переведенням займаються Сухопутні сили, а їхні імена були в одному наказі.

На початку серпня Оксана написала заяву про домагання з боку колеги-військового в ДБР, за цим фактом відкрите кримінальне провадження. ZAXID.NET звернувся за коментарем у теруправління ДБР у Львові, однак там не змогли повідомити жодних подробиць цієї справи.