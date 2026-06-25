Військова омбудсманка Ольга Решетилова

Військова омбудсманка України Ольга Решетилова прокоментувала ситуацію в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», де група людей знущається з військовослужбовців полку, порушуючи їхні права. Про це йдеться в дописі Решетилової, оприлюдненому ввечері 24 червня.

За її словами, вона вперше дізналася про випадки побиттів й знущань з військових «Скелі» в травні-червні 2025 року, і кількість таких випадків вказувала на «очевидну системність»:

«Спочатку був побитий журналіст, який був переведений на службу до 425 ОШП, потім побитий капелан суміжної бригади, потім ціле управління батальйону, який переформовували в 425 ОШП», – повідомила вона.

За результатами перевірки Офісу військового омбудсмана й Офісу президента у червні минулого року з полігону «Скелі» забрали 22 військовослужбовців, які дали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом.

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«Разом з фахівцями з ВСП (Військової служби правопорядку, – ред.) нам вдалося ідентифікувати групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. На жаль, керівництвом ВСП не були вжиті відповідні заходи ні щодо притягнення цієї групи людей до відповідальності, ні щодо запобігання протиправних дій у майбутньому», – сказала Ольга Решетилова.

Омбудсманка зауважила, що за підсумками перевірки ВСП Командування Сухопутних військ призначило службове розслідування, після чого послідувало звернення до правоохоронних органів. Однак на сьогодні результатів цього розслідування так і немає.

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За її словами, Офіс військового омбудсмана з початку своєї роботи у січні 2026 року надіслав дев’ять повідомлень про злочини у «Скелі» до правоохоронних органів.

Решетилова повідомила, що переконала командира 425 ОШП не допускати до роботи з особовим складом людей, яких її Офіс ідентифікував як таких, що системно порушують права військовослужбовців. А також домоглася забезпечення військовим регулярного зв’язку з рідними.

«Але ми не можемо зробити роботу за правоохоронні органи й не можемо ухвалити управлінські рішення», – додала військова омбудсманка.

Вона також наголосила, що «Скеля» – великий підрозділ, де є багато достойних бойових солдатів, сержантів і офіцерів, які не мають стосунку до знущань з військовослужбовців, історію яких нещодавно розповіла журналістка «Бабелю» Катерина Лихогляд.

Решетилова наголосила, що проблема мобілізації людей зі залежностями є проблемою не лише «Скелі», а й багатьох інших підрозділів. Вона запевнила, що ведеться робота над визначенням того, люди з якими видами залежностей можуть служити у війську.

«Щодо великого підрозділу – це теж важливо. Розмір “Скелі”, як про це вже говорилось, приблизно дивізія. При цьому у них залишається штат полку. Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть якщо є бажання проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення», – вважає жінка.

Ольга Решетилова розповіла, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наполягає на призначенні командувача штурмових підрозділів. Однак, за її словами, це може перерости у ще більшу проблему насильства над військовослужбовцями.

«Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. З мого погляду оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі. У будь-якому разі рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зважене і продумане», – підсумувала посадовиця.

Скандал у «Скелі» – що відомо

23 червня видання «Бабель» опублікувало розслідування, в якому назвав імена 26 військовослужбовців, які померли не в бойових умовах. Серед причин смертей мобілізованих – пневмонія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби. Родичі частини військових заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги, а також висловлюють підозри щодо можливого насильства під час проходження підготовки. Командир полку звинувачення у системному насильстві відкинув та наголосив, що проведені внутрішні перевірки не виявили порушень.

Своєю чергою у полку «Скеля» заявили, що кожен смертельний випадок мають розглянути окремо. Там додали, що матеріал журналістів ґрунтується на свідченнях бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.

24 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало досудове розслідування після публікації журналістів щодо можливих катувань та смертей мобілізованих у 425-й окремому штурмовому полку «Скеля».

Того ж дня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок перевірки у 425 ОШП «Скеля» щодо можливих катувань, а також доведення військових до самогубства.