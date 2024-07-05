Яворівський районний суд виніс вирок військовому Василю А., який не прибув у частину під час переведення на іншу посаду та пів року був відсутній на службі. Попри визнання вини, суд призначив йому 5 років увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, Василь А. родом із Родатичів, брав участь у бойових діях. У червні 2022 року його призвали на службу за мобілізацією як солдата. У травні 2023 року його призначили на посаду оператора протитанкового взводу одного з батальйонів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Командир частини видав відповідний наказ про переведення в іншу частину та припис про необхідність прибути на місце та прийняти нову посаду.

Однак 22 травня солдат не зʼявився на службу і перебував за межами частини до 29 листопада 2023 року. Солдат зам заявив у ДБР про свій злочин і уклав угоду про визнання вини з прокурором.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Ігор Матвіїв визнав Василя А. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив йому 5 років увʼязнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.