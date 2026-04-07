Водія-санітара стрілецького батальйону з Тернополя засудили до двох років позбавлення через вимагання грошей за допомогу в ухиленні від мобілізації. Військовий запропонував знайомому за 5 тис. доларів допомогти оформити усі необхідні документи. Останній заявив у поліцію і вже далі діяв за вказівками правоохоронців.

Під час слідства встановили, що військовослужбовець Іван К. та його знайомий зустрілися на початку листопада 2024 року в Тернополі. Під час розмови чоловіки обговорювали мобілізацію та рейди, які здійснює ТЦК та СП. Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду від 18 березня. Обвинувачений запитав співрозмовника, чи має він підстави для отримання відстрочки від проходження військової служби. І додав, що зможе з цим допомогти за гроші. За 5 тис. доларів він запропонував виготовити військово-облікові документи та довідку ВЛК щодо непридатності до служби. Також пообіцяв, що дані внесуть в електрону систему «Оберіг».

Співрозмовник зрозумів, що йдеться про хабар, і після зустрічі з солдатом стрілецького батальйону завернувся до правоохоронців. У травні 2025 року обвинувачений Іван К. надіслав на мобільний телефон знайомого перелік необхідних документів і наголосив на сумі угоди – 5 тис. доларів. Зустрілися чоловіки 14 травня у Старому парку поруч з вулицею Шухевича 16. Військовий отримав від тернополянина гроші та документи, а після цього його одразу затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений визнав провину і підтвердив, що надсилав знайомому перелік документів та суму, яку необхідно було принести. Суд визнав його винним і призначив два роки позбавлення волі. На рішення суду можна подати апеляцію.