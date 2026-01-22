Наталя Ліщишена служила в ЗСУ за контрактом із 2021 року

Ветеранка Наталя Ліщишена звільнилася з війська, оскільки через тривале носіння бронежилета, розробленого під чоловічу статуру, їй ампутували груди. Це перший випадок, коли жінку звільнили з війська внаслідок завданої на службі шкоди. На історію колишньої військовослужбовиці звернув увагу сайт «Цензор.НЕТ».

Наталя Ліщишена у 2021 році підписала контракт із 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Повномасштабне російське вторгнення вона зустріла на Миколаївщині, а подальшу службу несла між першою і другою лінією оборони, де наявність бронежилета обов’язкова.

«Статутний бронежилет зараз важить 18 кілограмів і тисне… Коли я спілкувалася з лікарями, вони казали, що лише одна з десяти жінок-військовослужбовиць, які приходять на обстеження, не мають проблем з молочними залозами. Груди травмуються бронежилетом», – розповідає ветеранка.

У 2024 році військова зі скаргами звернулася до пульмонологічного відділення для обстеження, а згодом на ВЛК підтвердила, що має хворобу Мінца Це доброякісні папілярні новоутворення, які можуть спершу бути безсимптомними, тож складно виявляються на ранніх стадіях. Як лікування Наталі Ліщишеній визначили операцію, бо утворення могло перерости у злоякісне.

З травня до липня 2025 року Наталя Ліщишена перенесла низку операцій, після яких за рішенням ВЛК її звільнили зі служби. У свідоцтві про хворобу вказано, що хвороба пов’язана із захистом Батьківщини.

Попри це, ветеранці довелось пройти низку складних бюрократичних процедур. Спершу її не запрошували на засідання медико-соціальної експертної комісії, яка згодом не побачила підстав для надання статусу. Військова оскаржила рішення й отримала інвалідність ІІІ групи, але в документах медики вказали неправильний діагноз.

Наталія Ліщишена подала документи на перегляд групи, коли зробили останню операцію, але зіткнулася з дискримінацією. До прикладу, за її словами, один з медиків казав, що вона «видалила груди за власною примхою».

Нині вона працює фахівчинею із супроводу ветеранів у Вінницькій області. Також ветеранка навчається на ветеранському освітньому проєкті «Трайб» від Amnesty International Ukraine", будь ласка.

Додамо, що в останні роки українські та іноземні виробники військової амуніції почали розробляти різні моделі плитоносок для жінок.