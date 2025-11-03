Військового та адвоката Масі Найєма звільнили зі служби
Сам Найєм заявив, що його звільнили без пояснень за наказом міністра оборони
Правозахисник, адвокат та військовослужбовець Масі Найєм, який втратив око на війні, повідомив, що його без пояснень звільнили з військової служби. Про це він повідомив у понеділок, 3 листопада, на своїй сторінці в фейсбуці.
Масі Найєм розповів, що після отримання поранення у червні 2022 року він вже міг не повертатися до військової служби, проте вирішив повернутися у стрій та продовжував виконувати завдання. Через одне із них, за словами Найєма, його і звільнили.
«Виконання однієї із цих задач призвело до наказу міністра оборони (Дениса Шмигаля – ред.) звільнити мене зі служби: без пояснень, без можливості відстояти свою правоту. Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо – від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже казав, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії – спокійно, з іменами, фактами та доказами», – повідомив Найєм.
Масі Найєм повідомив, що повернеться до цивільного життя – зокрема, до роботи в юридичній компанії «Міллер». Зазначається, що Найєм повернеться до виконання обов’язків керівника компанії та адвоката. Крім того, він продовжить працювати в організації для захисту військових та ветеранів «Принцип».
Нагадаємо, 40-річний Масі Найєм – брат ексжурналіста, нардепа та заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, засновник та адвокат об’єднання «Міллер». З 2015 по 2016 рік брав участь у бойових діях на сході, а після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська.
У червні 2022 року під час виконання бойового завдання Масі Найєм отримав серйозне поранення голови – йому видалили частину лобної долі мозку та око. Попри це продовжив службу – станом на 2024 рік мав звання капітана ЗСУ. Втім, де саме служив Масі Наєм, не розголошувалося.
У липні 2025 року Масі Найєм взяв на поруки екскомандира 415-го батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна, якого підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до прориву росіян на Харківщині. Тоді Найєм заявив, що знайомий із Лапіним по службі та вважає його невинним.