Найєм розповів, що його несправедливо звільнили через виконання одного із завдань

Правозахисник, адвокат та військовослужбовець Масі Найєм, який втратив око на війні, повідомив, що його без пояснень звільнили з військової служби. Про це він повідомив у понеділок, 3 листопада, на своїй сторінці в фейсбуці.

Масі Найєм розповів, що після отримання поранення у червні 2022 року він вже міг не повертатися до військової служби, проте вирішив повернутися у стрій та продовжував виконувати завдання. Через одне із них, за словами Найєма, його і звільнили.

«Виконання однієї із цих задач призвело до наказу міністра оборони (Дениса Шмигаля – ред.) звільнити мене зі служби: без пояснень, без можливості відстояти свою правоту. Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо – від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже казав, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії – спокійно, з іменами, фактами та доказами», – повідомив Найєм.

Масі Найєм повідомив, що повернеться до цивільного життя – зокрема, до роботи в юридичній компанії «Міллер». Зазначається, що Найєм повернеться до виконання обов’язків керівника компанії та адвоката. Крім того, він продовжить працювати в організації для захисту військових та ветеранів «Принцип».

Нагадаємо, 40-річний Масі Найєм – брат ексжурналіста, нардепа та заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, засновник та адвокат об’єднання «Міллер». З 2015 по 2016 рік брав участь у бойових діях на сході, а після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська.

У червні 2022 року під час виконання бойового завдання Масі Найєм отримав серйозне поранення голови – йому видалили частину лобної долі мозку та око. Попри це продовжив службу – станом на 2024 рік мав звання капітана ЗСУ. Втім, де саме служив Масі Наєм, не розголошувалося.

У липні 2025 року Масі Найєм взяв на поруки екскомандира 415-го батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна, якого підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до прориву росіян на Харківщині. Тоді Найєм заявив, що знайомий із Лапіним по службі та вважає його невинним.