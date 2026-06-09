Нетішинський міський суд визнав винним старшого солдата однієї з військових частин у привласненні двох автомобілів ЗСУ та призначив йому 10 років позбавлення волі. Також обвинувачений має відшкодувати майже 176 тис. грн збитків.

Як йдеться у вироку від 4 червня, у квітні 2025 року військовослужбовець привласнив два службові автомобілі – Ford Mondeo та Opel Astra, які перебували на балансі військової частини. Загальна вартість транспортних засобів становила 175,8 тис. грн. Водночас, за даними слідства, чоловік продав їх за 30 тис. грн.

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У суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він розповів, що автомобілі привезли до його майстерні для ремонту. За словами військового, він вирішив здати їх на брухт, а отримані гроші використати для купівлі іншого транспорту для потреб військових. Однак пояснити, куди він витратив отримані 30 тис. грн, чоловік не зміг. Лише припустив, що на ці гроші він облаштував майстерню.

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Суд врахував, що військовий раніше не був судимий, має малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем служби та брав участь в АТО і бойових діях під час повномасштабної війни. Пом’якшувальною обставиною визнали щире каяття.

Попри це суддя Оксана Гавриленко визнала чоловіка винним за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану) та призначила йому 10 років ув’язнення. Крім того, засуджений має відшкодувати військовій частині 175,8 тис. грн завданих збитків. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.