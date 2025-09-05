Путін заявив, що гарантії безпеки мають бути розроблені як для України, так і для Росії

Президент Росії Владімір Путін відреагував на можливу присутність іноземних військ в Україні, заявивши, що будь-який іноземний контингент буде законною ціллю для російських ударів. Про це у п’ятницю, 5 вересня, повідомили російські видання.

Путін заявив, що гарантії безпеки мають бути розроблені як для України, так і для Росії. При цьому він додав, що сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає. За його словами, будь-які війська на території України будуть розглядатися як законна ціль для ураження росіянами.

«Що стосується можливих контингентів військових в Україні, ну, це одна з першопричин втягування України в НАТО, тому, якщо там будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, в ході ведення бойових дій, виходимо з того, що це будуть законні цілі для ураження», – зазначив російський президент.

Крім того, Путін сказав, що нібито готовий до контактів з Україною, але не бачить зараз у них сенсу. При цьому найкращим місцем для переговорів він назвав Москву.

Нагадаємо, 4 вересня під час засідання «Коаліції охочих» у Парижі країни-підписанти домовилися надалі посилювати обороноздатність України. Зокрема, десять із 21 держави, яка готова працювати над гарантіями безпеки для України, погодилися направити на її територію своїх солдатів після завершення бойових дій. За попередніми підрахунками, європейська місія в Україні складатиметься з 25-30 тис. солдатів.