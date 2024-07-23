Садибу знесли попри накладений на неї арешт суду із забороною користування, розпорядження та відчуження

Власник незаконно знесеної садиби Зеленських кінця ХІХ століття зобов’язався відновити будівлю в первісному вигляді за власний рахунок. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на позачергове засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини 22 липня.

«Представник власника будівлі повідомив про їхню готовність відновити будівлю. Наразі сторони дійшли згоди щодо підписання відповідного меморандуму. Саме під контролем громади власник має повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження», – повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

За словами Соловйової, очолюваний нею департамент не надавав жодних погоджень та дозволів, оскільки ця територія відноситься до центрального історичного ареалу. Повноваження на погодження проєкту та надання певних дозволів на цій ділянці у компетенції Міністерства культури.

Що відомо про знесення садиби Зеленських у Києві

Увечері 19 липня у центрі Києва співробітники однієї з будівельних фірм за допомогою важкої будівельної техніки несанкціоновано знесли історичну садибу Євменія Зеленського, збудовану наприкінці ХІХ століття. Наступного дня за фактом знесення будівлі поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 ККУ.

За даними активіста Дмитра Перова, який подав заявку на присвоєння віллі статусу пам’ятки, будівлю, зведену 1890 року, хотіли знести, щоб побудувати на її місці житловий комплект «Тургеневъ». Увечері 20 липня близько тисячі людей зібрались на протест під Київською міською військовою адміністрацією.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМВА повідомили, що міська влада «обурена ситуацією». Мер Києва Віталій Кличко назвав «цинічною провокацією» несанкціоноване знесення садиби Зеленських.

Міністерство культури увечері 20 липня погодилось, що садибу Зеленських почали зносити незаконно. 22 липня у відомстві пояснили, що вілла не внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток через те, що КМВА «не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію».

«З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО «Спадщина Київ». На жаль, чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значущу будівлю», – прокоментували у МКІП.

23 липня Міністерство культури та інформаційної політики визнало садибу Зеленських, 1890 р. памʼяткою архітектури та зобовʼязало Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести її до Переліку пам'яток м. Києва, повідомив активіст Дмитро Перов.

«Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону культурної спадщини» тепер – власник буде зобовʼязаний відновити будівлю в первісному вигляді. Інакше – вона буде повернути до державної або комунальної власності міста», – зазначив він.

22 липня Віталій Кличко повідомив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку знищили. Він зазначив, що землю під садибою Зеленських місто також не передавало власнику будівлі.

23 липня Офіс генпрокурора повідомив підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення. Дії співвласника кваліфікували як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт. Йому загрожує обмеження волі на 2 роки. Підозри готують також іншим причетним до знесення будівлі.

Будинок, розташований на вул. Олександра Кониського, 22, був одним із найстаріших будівель та останнім помешканням з дерева по вулиці. Відповідно до «Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту», садиба не може підлягати знесенню та реконструкції. Зазначається, що раніше ТОВ «Тургенєв Білд» замовив нібито наукове дослідження, згідно з яким будинок Зеленських начебто не може набути статусу памʼятки, оскільки був збудований на замовлення професора російської філології Васілія Малініна. Таким чином компанія намагалася легалізувати знесення будинку для початку будівництва ЖК. Споруду почали розбирати у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи. На початку квітня 2024 року Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста.