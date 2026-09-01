Спірні точки продажу розташовані на вулиці Соборній, 15-А у Рівному

Рівненський окружний адміністративний суд відмовив ТОВ «Фірма «Парітет-С» у скасуванні рішення міськвиконкому про демонтаж двох кіосків на вул. Соборній, 15А. Йдеться про точки продажу молочної продукції «Щедрик» і хлібобулочних виробів «Жицень».

Як зазначено у судовому рішенні від 24 серпня, 29 січня цього року виконавчий комітет Рівненської міської ради включив обидва кіоски до переліку незаконно встановлених тимчасових споруд, що підлягають демонтажу.

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ТОВ «Фірма «Парітет-С» звернулося до суду, заявивши, що саме воно встановило та здало в експлуатацію павільйон на Соборній ще у жовтні 1995 року. Через рік компанія уклала з Рівненською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 33 м2 для обслуговування павільйону з літнім майданчиком терміном на три роки. Надалі, за твердженням «Парітет-С», орендні відносини продовжувалися, а компанія регулярно сплачувала орендну плату.

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У позові «Парітет-С» зазначило, що на момент встановлення павільйону законодавство не передбачало оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди та не встановлювало строку дії дозволу на її розміщення. Тому підприємство вважало рішення міськвиконкому про демонтаж незаконним.

Суд розглянув справу у спрощеному провадженні без виклику сторін. У рішенні зазначено, що у 1995 році законодавство передбачало необхідність отримання окремого дозволу на розміщення малих архітектурних форм. Водночас «Парітет-С» не надало доказів отримання такого дозволу чи паспорта прив’язки, оформленого після набрання чинності відповідними змінами законодавства у 2011 році.

Суддя Володимир Щербаков відмовив ТОВ «Фірма «Парітет-С» у задоволенні позову та визнав правомірним рішення міськвиконкому про демонтаж кіосків «Щедрик» і «Жицень». Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

Що передувало

У листопаді 2025 року Рівненська міська рада розглянула петицію про демонтаж кіосків біля ЦУМу, яка набрала необхідну кількість голосів. Заступник міського голови Микола Дядюсь тоді повідомив, що споруди встановлені з порушеннями, тому міськрада готує позов до суду. Про це йшлося на платформі електронних петицій E-Dem.

Петицію про демонтаж МАФів на вул. Соборній, 15А опублікував 16 вересня рівнянин Андрій Співак. Він зазначив, що тимчасові споруди біля ЦУМу, на його думку, встановили з порушеннями, а згодом неправомірно визнали об’єктом нерухомості. Петицію підтримав 251 рівнянин.

Питання розглянули 7 листопада. За інформацією Миколи Дядюся, торговий павільйон на вул. Соборній перебував у приватній власності фірми «Віган В». За даними аналітичної системи YouControl, компанію зареєстрували у 1999 році в Рівному, а її власницею є Галина Вдовиченко.

Проєкт реконструкції павільйону власник подавав у 2023 році, однак архітектурно-містобудівна рада повернула його на доопрацювання. Водночас паспорт прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності, як повідомляла міськрада, не видавали. Також за цією адресою не видавали документів, які дають право на виконання будівельних робіт.

Водночас міськрада раніше зазначала, що павільйон є об’єктом нерухомості у приватній власності. Через це його не можна демонтувати за процедурою, яка застосовується до незаконно встановлених тимчасових споруд.