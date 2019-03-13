Власник пообіцяв зберегти старовинну аптеку в центрі Львова

На пл. Міцкевича, 8 буде збережено історичну аптеку: мерія отримала підтвердження від власника приміщень. Як повідомили у прес-службі ЛМР, Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, отримав офіційне підтвердження від власника приміщень — НАК «Надра України», що в приміщенні на пл. Міцкевича буде збережена аптека.

«Після кількамісячних перемовин, нарад, зустрічей та листування, отримав офіційний лист від керівника «Надра України». Власник приміщень, врахувавши нашу позицію, прийняв остаточне рішення, як вказано в листі: забезпечити функціональне використання приміщень виключно під аптеку. Для цього вже укладено угоду з новою аптекою, оскільки попередня аптека — ТзОВ «Аптека на Марійській» — прийняла рішення про переїзд на іншу адресу, незважаючи на те, що місто готове було укласти договір і виступити третьою стороною, яка компенсуватиме частину орендної плати. Дякую «Надра України», що усна домовленість тепер підкріплена офіційним листом», — зазначив Андрій Москаленко.

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За його словами, мерія щоденно контролюватиме, що відбувається у приміщенні аптеки до моменту повного її відновлення.

Нагадаємо, конфлікт між орендарями та власниками аптечного приміщення на пл. Міцкевича, 8 триває з 2015 року. У травні 2018 року приміщення аптеки відключили від електромережі. Саме тоді працівники закладу вперше заявили про намір переїхати. Мерія Львова наполягала на збереженні давньої аптеки в Будинку книги, яка відкрилася ще у 1920 році. У приміщенні збережені історичні меблі, виготовлені за проектом архітектора Генриха Заремби.